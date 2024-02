Siegerin beim WNOZ-Voting: Alle wollen die Kreppel von Helga Reinig

Eine lange Warteschlange bildete sich schon am frühen Montagmorgen vor der Bäckerei-Theke des Edeka-Marktes Bylitza in Fürth, und sie löste sich auch längere Zeit nicht auf, so groß war der Andrang, schließlich gab es dort wieder die von Mitarbeiterin Helga Reinig selbst zubereiteten Kreppel.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sie ist schon seit vielen Jahren bis weit über die Ortsgrenzen von Fürth hinaus bekannt für ihre exquisiten Krapfen, wie es im Hochdeutschen heißt – so bekannt, dass sie beim Online-Voting der Weinheimer Nachrichten und der Odenwälder Zeitung zu den besten Berlinern in der Region mit fast 200 von 850 abgegebenen Leserstimmen und damit mit deutlichem Vorsprung den größten Zuspruch bekam und damit zur „Berliner-Queen“ gekrönt wurde. Am eigens dafür eingerichteten Verkaufsstand bekam man sie aber gar nicht zu sehen, denn sie musste angesichts der großen Nachfrage mit ihren Kolleginnen in der Backstube im Keller des Frischemarkts Kreppel-Teig im Akkord herstellen.