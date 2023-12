„Endlich klettern und rutschen“ – so freuten sich die Mädchen und Jungen unter drei Jahren in der Kindertagesstätte Sterntaler in Mörlenbach. Die Interessengemeinschaft (IG) Stausee Weiher hat der kommunalen Krippe zu Weihnachten ein Kletterinsel spendiert. Walter Wiegand und Christian Helferich von der IG blickten bei der Übergabe am Mittwoch in strahlende Kinderaugen.