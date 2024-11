Immer näher ist der Steinbruch Mackenheim in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Vöckelsbach herangerückt. Für die Bewohner des idyllisch gelegenen Ortes bedeutet das ein stetiges Mehr an Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub und Erschütterungen sowie einen Verlust an Lebensqualität. 1997 errang eine Bürgerinitiative einen Teil-Erfolg: Man einigte sich auf eine Linie, über die hinaus nicht weiter Gestein abgebaut werden durfte. Viel wägten sich in Sicherheit.