Sollen hinter dem Fürther Rathaus „Türme“ errichtet werden?

„Wir befürchten, dass es hier Türme gibt wie in der Heppenheimer Straße.“ Hans-Georg Respondek bringt die Bedenken der SPD auf den Punkt, was das Bauvorhaben am Gänsberg in Fürth betrifft. In der Gemeindevertretung hat der Fraktionssprecher damit ein Wort geprägt für die dort geplanten Häuser, und es wird in dieser letzten Sitzung vor der Sommerpause noch mehrfach aufgegriffen. Sind es nun Türme oder nicht? Dem Gremium liegt die „Konzeptstudie“ der „Träger-Architekten“ vor, die vom Bauträger Helferich Immobilien den Auftrag bekamen, im Gebiet hinter dem Rathaus fünf Mehrparteienhäuser in das hügelige Land zu setzen – zunächst einmal virtuell, und diese Darstellung lag in der gemeinsamen Sitzung von Bau- und Umweltausschuss vor und führte schon da zu Debatten.

Schön oder unschön?

Die Gebäudehöhe, die Dachform, die Zahl der Parkplätze und die Erreichbarkeit waren damals Themen, und als Karl Bauer jetzt für den Umweltausschuss Bericht erstattet, formuliert er seinen Eindruck so: „Eine gar nicht so unschöne Sache, eigentlich fast schon schön.“ Weshalb „sein“ Gremium geschlossen Ja sagte. Er regt an, dass der Ausschuss später einen Vorentwurf der Planungen zu sehen bekommt.

Gewachsenes, sensibles Gebiet

Eine Enthaltung, ansonsten Zustimmung vermeldet Heinz Jäger für den Bauausschuss, der sich eine Vorstellung vom künftigen Aussehen machte und optisch den Satteldächern den Vorzug gab vor Flachdächern mit einem weiteren, aufgesetzten „Staffelgeschoss“. Respondek hat durchaus Verständnis für Nachverdichtung und Bedarf an Wohnraum, erklärt, den Bauherren zu verstehen, der das Grundstück so weit wie möglich ausnutzen wolle: „Aber das hier ist auch ein gewachsenes, sensibles Gebiet.“ Ein ländlicher Raum nämlich, „und das soll er auch bleiben, wir sind keine Stadt, wo solche Türme an der Tagesordnung sind“.

Geplant sind 33 Wohneinheiten

33 Wohneinheiten sind geplant, doch signalisierte der Bauherr, von dieser Zahl abgehen zu wollen, schon wegen der Vorgabe, dass zu jeder Wohnung 1,5 Parkplätze herzustellen sind. Doch selbst da ist Respondek skeptisch: „Die vorgesehenen Plätze reichen für maximal 25 Wohneinheiten aus, und die 1,5 sind schon knapp bemessen.“ Denn die Fahrzeuge würden in der Regel an der Straße abgestellt, „und das kann nicht in unserem Sinne sein“. Weiterer Kritikpunkt: „Das erste Gebäude ist so geplant, dass es keine Zufahrt hat. Wie soll denn hier ein Rettungsweg eingerichtet werden?“ Was ihn zu grundsätzlichen Überlegungen bringt: dass die Gemeindevertreter nämlich generell Vorgaben für Bebauungspläne machen sollten im Hinblick darauf, wie sich ein Gebäude in die Umgebung einfügt und sich an der Bestandsbebauung orientiert. Er bittet darum, „das in der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung zu nehmen“.

Parken am Friedhof

FWG-Gemeindevertreter André Hanstein greift das Parkplatz-Thema auf, gibt zu bedenken, dass die Flächen am Friedhof für die Besucher wegfallen, und fragt: „Was kann man da machen?“ Gerne hätte er auch den Seniorenbeirat in dieser Sache ins Boot geholt. Mathias Stephan (CDU) erinnert daran, dass es im aktuellen Verfahrensschritt nur darum gehe, einen Aufstellungsbeschluss zu fassen, „und ob wir hier von Türmen sprechen wollen, ist fraglich“. Soweit es das Parken am Friedhof angehe, werde es hier aktuell nur geduldet, da die Flächen in Privateigentum stünden.

Gemeindevertretervorsitzender Rainer Gemmel stimmt Stephan zu, was den Aufstellungsbeschluss betrifft, und verspricht ansonsten, die Bedenken und Anregungen „ins Gebetbuch“ aufzunehmen. In diese Kerbe haut auch Bürgermeister Volker Oehlenschläger: „Wir sind hier beim Aufstellungsbeschluss. Das ist nur die Grundlage.“ Was Respondek anmahne, werde schon gemacht: „Wir haben schließlich auch Vorgaben aus der Regionalplanung.“

"Türme" - ein starkes Wort

Auch er stößt sich an dem Wort „Türme“: „Das ist für mich ein starkes Wort.“ Gebaut werde in Länge, Breite und Höhe: „Länge und Breite bedeuten immer mehr Dichte, mehr Versiegelung.“ Was die 1,5-Plätze-Vorgabe angeht, listet er einige Bereiche auf, in denen das funktioniere: Heppenheimer und Carl-Benz-Straße, Schlehenacker, Bahnhof- und Kröckelbacher Straße. Auch was die Zufahrt zum untersten geplanten Haus am Gänsberg angeht, hat er eine Meinung: „Das ist vielleicht 15, 20 Meter weg von der Straße. Da kann ich sogar mit einem Rollwägelchen bequem hin.“ Und schließlich geht er noch auf das Thema Entwässerung ein, das im Ausschuss angesprochen wurde: Es gebe da einen Vorfluter vor Ort, Regen werde als Oberflächenwasser abgeführt. Ansonsten sei alles, was jetzt angesprochen wurde, noch Gegenstand weiterer Beratungen.

Kultur auf dem Sportplatz

Was den Verfahrensschritt angeht, so stimmt Respondek zu, weshalb der Aufstellungsbeschluss einstimmig gefasst wird. Einmütig geben die Gemeindevertreter zudem der Änderung des Bebauungsplans „Am Sportplatz“ in Lörzenbach ihren Segen. Hier bleiben die großen Bäume erhalten, es gibt eine Ausgleichsfläche, und der Sportplatzbereich wird um die Funktion „Kultur“ erweitert.

Strafantrag vom BUND?