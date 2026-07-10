Spendenaktion für Ingo Dörsam: VfR Fehlheim setzt gegen die Lilien ein Zeichen

Lörzenbach/Fehlheim. Nach wie vor bewegt das Schicksal des jungen Lörzenbacher Fußballers Ingo Dörsam die Menschen im Odenwald und auch weit darüber hinaus. Seit seinem schweren Arbeitsunfall ist der 29-Jährige querschnittsgelähmt – von einem Moment auf den anderen war das Leben, das er bisher kannte, vorbei.

Um in dieser schweren Situation für ihn und seine Familie Hilfe leisten zu können, haben die drei Vereine SV Lörzenbach, in dem er aufgewachsen ist, SG Wald-Michelbach, bei der er die vergangenen sieben Jahre spielte, und FC Fürth, dem er sich für die neue Saison anschloss, eine gemeinsame Spendenaktion auf die Beine gestellt, die eine außergewöhnliche Solidaritätswelle auslöste. Schon nach zwei Tagen war die Spendenmarke von 10.000 Euro überschritten, inzwischen haben sich fast 1.000 Menschen, Vereine und Gruppen daran beteiligt, sodass sich der Spendenbetrag auf über 80.000 Euro summiert.

Foto: Marco Schilling Ingo Dörsam spielte in der vergangenen Runde noch für die SG Wald-Michelbach und wollte in der neuen Saison beim Fußball-Gruppenligisten FC Fürth auflaufen, ehe der schwere Arbeitsunfall seine Laufbahn beendete.

Ingo Dörsam und seine Familie zeigen sich überwältigt, welch große Anteilnahme die Folgen des schweren Arbeitsunfalls ausgelöst haben. „Wir sind überwältigt von dieser außergewöhnlichen Hilfsbereitschaft und können nur allen Danke sagen, die uns auf diese Weise unterstützen“, sagt seine gerührte Mutter Martina. Und sie ist auch beeindruckt davon, mit welcher Kraft und welchem Willen ihr Sohn seine neuen Lebensumstände annimmt. „Das ist wirklich beeindruckend.“

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

VfR Fehlheim will helfen

Auch beim Verbandsliga-Aufsteiger VfR Fehlheim war man erschüttert angesichts der schweren Verletzung von Ingo Dörsam. Und auch hier machten sich die Verantwortlichen Gedanken darüber, wie man ihm in dieser Situation helfen kann – schließlich spielten die Fehlheimer in der vergangenen Runde noch gegen den Gruppenliga-Konkurrenten SG Wald-Michelbach, in dessen Reihen Ingo Dörsam damals auflief.

„Das ist ein unfassbarer Schicksalsschlag für ihn, und der Aufruf der drei Vereine für die gemeinsame Spendenaktion hat bei mir für extreme Gänsehaut gesorgt“, erklärt der Sportliche Leiter des VfR, Daniel Montag, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es wird immer kritisiert, dass im Fußball so viel Geld ausgegeben wird. Nun wollen wir zeigen, dass der Fußball auch einmal etwas Gutes tun kann.“ Um einen Beitrag dafür zu leisten, dass sich der 29-jährige Lörzenbacher in seinem neuen Leben zurechtfinden kann, bietet sich für die Fehlheimer ein ganz besonderes Ereignis an diesem Samstag an. Denn dann gastiert der Zweitbundesligist vom SV Darmstadt 98 für ein Vorbereitungsspiel bei den Rasenspielern im Bensheimer Stadtteil. Anpfiff ist um 15 Uhr, Einlass bereits um 12 Uhr. Die Partie gegen die Lilien, für die der Verein im Vorfeld bereits 600 Karten verkauft hat, widmen die Fehlheimer Ingo Dörsam und werden für ihn eine Spendensammlung durchführen.

Eine Herzensangelegenheit

„Ich komme aus Mörlenbach, kenne ganz viele Leute in Lörzenbach oder in Fürth, von daher ist das für mich ebenso wie für unsere Spieler eine Herzensangelegenheit, dass wir diese Plattform nutzen, um einfach irgendwie helfen zu können. Das ist uns am Sonntag wichtiger als das Ergebnis“, macht Montag deutlich. So hofft er, dass auch bei dieser Spendenaktion ein stattlicher Betrag zusammenkommt.

Die Spendenkonten