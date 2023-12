Spermaspuren auf der Kleidung von Jutta Hoffmann nachgewiesen

Es ist der siebte Tag im Prozess um den Mord an Jutta Hoffmann, und er neigt sich schon dem Ende zu, als das Opfer im wahrsten Sinne des Wortes ins Blickfeld rückt. Jetzt hat nämlich Rechtsmediziner Dr. Matthias Kettner das Wort, und er zeigt in einer Bildschirmpräsentation Fotos von der Auffindung und Obduktion der Leiche. Am 10. Februar 1988 wurde in einem Waldstück bei Lindenfels gefunden, was von der 16-Jährigen noch übrig war.