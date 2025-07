Foto: Philipp Reimer Fotografie

Am Montag starteten die Arbeiten zur umfassenden Sanierung der Landesstraße (L) 3257 zwischen Gorxheimertal und Unter-Abtsteinach am Ende des Ortsteils Trösel. Die Großbaustelle ist in fünf Abschnitte eingeteilt und dauert bis Dezember an.