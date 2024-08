Streit auf Spielfeld in Lörzenbach eskaliert - die Hintergründe

Für viel Aufsehen haben die Auseinandersetzungen nach dem Abpfiff des Spiels zwischen dem ISC Fürth und dem VfR Bürstadt in der Fußball-Kreisliga A gesorgt. Dabei kam es nach Angaben der Polizeistation Heppenheim zu einem Handgemenge, nachdem ein Spieler des ISC und ein Betreuer des VfR aneinandergeraten waren. Infolgedessen waren die Beamten einer Polizeistreife sowie ein Notarzt angefordert worden und ein Betreuer der Bürstädter begab sich angesichts seiner Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Bürstädter schilderten (wir haben hier berichtet).

Rudelbildung auf dem Spielfeld

Der Vorstand des ISC hat nun eine Pressemitteilung veröffentlicht, in dem der Verein, der seine Spiele auf dem Kunstrasenplatz in Lörzenbach ausrichtet, Stellung zu den Ereignissen nach der Begegnung nimmt. Darin bestätigt der Vorstand, dass es nach dem Schlusspfiff zu einem Vorfall gekommen sei, der auf dem Spielfeld eskaliert sei und sich in einer Rudelbildung entladen habe. Die Berichterstattung über diese Ereignisse seien jedoch „dramatisch übertrieben“ worden.