Es war ein Jahresabschluss mit Rums. Aber er war würdig und macht vor allem Carsten Piwko fürs neue Jahr großen Mut. „Die Leute haben Bock und damit können wir gut arbeiten. Darauf können wir aufbauen“, so der Betreiber der Live Music Hall in Weiher, in der am Samstagabend die Band Tyrant Eyes ihr großes Jubiläumskonzert gab.

Die Kräfte bündeln

Reich werde man nicht werden, sagt Piwko. Aber die Situation sieht wieder besser aus. Man habe gelernt, dass man jedes Jahr aufs Neue analysieren und sich entsprechend anpassen und ausrichten müsse. Will heißen: Bei weiter steigenden Preisen wird sich auch in der Live Musik Hall künftig etwas ändern. Denn die Getränkepreise für die Gäste weiter anziehen, das will der Hall-Betreiber nicht. „Daran machen die Leute ja schließlich fest, ob sie sich einen Ausflug gönnen oder nicht. Und den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, das steht mir fern.“

„Die Party des Jahres“

So wie den Auftritt von Tyrant Eyes, beispielsweise. Energiegeladen riss die Gruppe am Samstag die Hütte ab. Heavy Metal vom Feinsten. Und der „Malle-Sascha“ war mit am Start. „Es war die Party des Jahres“, sollte es später auf der Bandwebsite heißen. Voll zufrieden waren also auch die Odenwälder Musiker mit ihrem Abend. Für die Hall war es zugleich eine riesige „Wiedersehensparty“. Hier feierten Menschen, die schon lange nicht mehr in Weiher waren. Tyrant Eyes also als wahrer Kassenschlager. Das waren Sänger Uwe Johann, die Gitarristen Marcus Amend und Stefan Kowalski, Bassist Michael Apfel, Sascha Tilger an den Drums und Michael Mann am Keyboard. 30 Jahre Bandgeschichte galt es zu feiern. Natürlich auch mit den Kulthits „Timebomb“, „Green Tiny Monster“ und der deutschsprachigen Metal-Ballade „Friendship“.