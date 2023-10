Nach 30 Jahren immer noch voller Tatendrang. Das beschreibt die Weschnitztaler Band Tyrant Eyes sehr gut. So ist es kein Wunder, dass die Hardrocker ihren runden Geburtstag mit einer besonderen Sause feiern: Am 23. Dezember steigt das Jubiläumskonzert in der Live Music Hall in Weiher. Und von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit wird dabei sicher wenig zu spüren sein. Im Gegenteil: Eine Urlaubs- und Partyinsel wird an diesem Abend eine besondere Rolle spielen.

Bedeutsam wird das Konzert in der Hall für Tyrant Eyes auch aus einem anderen Grund sein: Die Band wird ihren neuen Sänger präsentieren. Der aktuelle Vokalist, Daniel Freund, wird an diesem Abend ein letztes Mal mit dabei sein und das Mikro quasi im fliegenden Wechsel an seinen Nachfolger übergeben – man darf gespannt sein.

Seit ihrer Gründung 1993 hat die Band einige Besetzungswechsel erlebt. Nachzulesen sind sie auf der Wikipedia-Seite über Tyrant Eyes. Dass sie einen eigenen Eintrag in dieser Internet-Enzyklopädie besitzen, ist ein Indiz für die bemerkenswerte Geschichte der Weschnitztaler Hardrocker. Die Metal-Formation ging vor drei Jahrzehnten aus dem Split der Band Dragonsfire hervor.

Bewegte Geschichte

Seitdem sind Tyrant Eyes nicht nur durch jede Menge Clubs getingelt, sondern waren immer wieder auch Support für Größen der Szene: Die Band stand mit Grave Digger auf der Bühne, mit Rebellion, mit Never more oder mit U.D.O. – und nicht zuletzt mit den Heavy-Metal-Ikonen von Saxon, bei deren legendären Konzert in Weiher.

Foto: prvat Zwei eingefleischte Rocker: Tyrant-Eyes-Bassist Michael Apfel und Goodbye-Deutschland-Star Sascha Winkels.

Für ihr Jubiläumskonzert am 23. Dezember haben Tyrant Eyes sich nun selbst prominente Unterstützung engagiert: Deniz Gülpen und Sascha Winkels werden in Weiher mit dabei sein und ein paar Songs mit den Weschnitztalern performen.

Mallorca-Reise zu gewinnen

Die beiden TV-Stars sind durch die Serie „Goodbye Deutschland“ bekannt. Im November 2020 haben die den Schritt von ihrer Heimatstadt Heinsberg in der Nähe von Köln auf die Baleareninsel gewagt. Mittlerweile haben sie dort das Lokal „Up Up“ an der Playa de Palma auf Höhe des Balenario 13 eröffnet, wobei sie ein Kamerateam des Fernsehsenders VOX begleitet hat.

Passend dazu gibt es beim Tyrant-Eyes-Jubiläumskonzert eine Reise nach Mallorca zu gewinnen. Wer sein Ticket im Vorverkauf erworben hat, der landet automatisch in der Lostrommel und hat die Chance, im März gemeinsam mit der Band auf die Balearen zu fliegen. Tyrant Eyes werden dort einen Videodreh für ihr neues Album absolvieren und der Gewinner ist mit dabei – Flug und Unterkunft inklusive.

Als Support werden am 23. Dezember Twisted Fusion in der Hall rocken. Für Metal-Fans – und nicht nur für die – wird also einiges geboten sein. arn