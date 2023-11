Über 200 Tänzer sind beteiligt

Mit einer Zeitmaschine durch die Zeit reisen? Das ist wohl ein ewiger Traum der Menschheit. Wie es wohl aussehen könnte, wenn man sich – tänzerisch – auf eine Reise von der Vergangenheit bis in die Zukunft begibt, das bringt das Birkenauer Tanzstudio Phantasie auf die Bühne des Mörlenbacher Bürgerhauses. Am Sonntag, 12. November, lädt das Tanzstudio zur 17. „Fantasy Dance Night“ ein. Beginn ist um 16 Uhr.

Ein Jahr voller Tanz geht zu Ende und steht bevor

Mit der „Fantasy Dance Night“ wird in der Odenwaldregion fast nahtlos an die tänzerischen Großveranstaltungen in diesem Jahr angeschlossen: In Birkenau wurde im September erstmals zum Festival „Tanz begeistert“ geladen, im Oktober dann erneut zum Landeswettbewerb „Jugend tanzt“.