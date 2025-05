Unternehmer-Duo will Stoffeinlagen aus Abtsteinach auf globalen Markt tragen

Fotostrecke: So schön war es auf der Boa Narhalla 2025 in Abtsteinach

Dicht an dicht drängten sich die Schaulustigen am vergangenen Sonntag beim großen Fastnachtsumzug „Boa Narhalla“. Tausende Besucher schauten sich den jährlichen Fastnachtsumzug in Abtsteinach an. Die schönsten Bilder