Darf man das? Oder ist es rechtswidrig? Darum geht es im Kern bei der Frage um mehrere Bäume im Fürther Orsteil Fahrenbach, bei denen Nisthöhlen verschlossen wurden. In einem Schreiben, das WNOZ vorliegt, hatten sich der BUND-Kreisverband, der Kreisverband des Naturschutzbunds (NABU) und die Botanische Vereinigung Naturschutz in Hessen (BVNH) an die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Bergstraße gewandt.