Kostenlose Unterstützung in Krisensituationen

Von Arbeitsverlust bis Wohnungsnot: So hilft das Psychosoziale Zentrum in Rimbach

Statt monatelangen Wartezeiten gibt es in Rimbach zeitnahe Unterstützung. Ob kostenlose Beratung oder Alltagsassistenz für Erkrankte und Familien - so will das Angebot „SprungSchance“ jungen Erwachsenen helfen.