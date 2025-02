Weschnitztal. Aus einer Menschenmenge werden Raketen auf Feuerwehrleute abgeschossen, Helfer werden angepöbelt und bei ihrer Arbeit behindert – sind das Entwicklungen, die man nur in den Städten sieht, oder sind sie mittlerweile auch im Weschnitztal angekommen? Ja und nein – so könnte man die Antwort der Gemeindebrandinspektoren (GbI) grob zusammenfassen. Die WNOZ hat sich mit Robert Gölz (Mörlenbach) und Christian Kloth (Rimbach) getroffen; an diesem Tag ist Fürths GbI Dominik Bormuth zwar leider verhindert, doch hat er seine Antworten auf die Fragen nachgereicht.