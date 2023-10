Von Naturspielplatz bis Treffpunkte

Mit der Einweihung des Dorfplatzes in Löhrbach wird das Wirken des Förderprogramms „Dorfentwicklung“ des Landes Hessen für die Gemeinde Birkenau abgeschlossen. Birkenau wurde im Jahr 2012 als Gesamtkommune in das Landesprogramm aufgenommen. Erstmals wurde hierfür auch ein Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) unter breiter Bürgerbeteiligung erstellt. Ziel war es, unter Beteiligung der Bürger ein zukunftsfähiges Konzept mit mehreren Themenschwerpunkten für die Entwicklung der Gemeinde Birkenau mit allen Ortsteilen zu erarbeiten.

Mit dem Abschluss des Projekts in Löhrbach sind nun auch die kommunalen Maßnahmen abgeschlossen. Doch welche, in den vergangenen Jahren angestoßenen IKEK-Projekte wurden außerdem abgeschlossen? Ein kurzer Überblick.

Die bisherigen Schritte

In der Folge kam es zu erfolgreichen Workshops in den Ortsteilen, an denen viele Bürger teilnahmen, und ein IKEK-Forum gründete sich, das sich ebenfalls aus Bürgern zusammensetzte, die als ständige Vertreter fungierten. Es gründeten sich die drei Arbeitsgruppen „Tourismus, Naherholung, Kultur und Freizeit“, „Soziales, Wohnen und Bauen“ und „Handel und Gewerbe“.