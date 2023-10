Ein Dorfplatz für Feste und Austausch

Zugegeben: Das Wetter zeigte sich am Freitagmorgen nicht von seiner besten Seite und machte ein Treffen im Freien unmöglich, aber dadurch kippte nicht die Feierstimmung in Löhrbach: Schließlich stand die Einweihung des Dorfplatzes auf dem Programm. Dieser bedeute nicht nur eine „soziale Kostbarkeit“, wie Bürgermeister Milan Mapplassary sagte, sondern die Einweihung bilde gleichzeitig auch den Abschluss der kommunalen Maßnahmen im Rahmen des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK), mit dem sich die Gemeinde Birkenau neun Jahre lang beschäftigt hatte. Ein Abschluss also, „auf den eine Zukunft folgen wird“, sagte Mapplassary mit Blick auf die Möglichkeiten, die dieser Platz dem Ortsteil Löhrbach für die Gemeinschaft nun biete.