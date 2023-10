„Aufholen nach Corona“: Puppenstück bringt Freude in Kita „Erlebnisland“

Die Corona-Pandemie hat den Lebensalltag für Kinder und Jugendliche in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt. Mit dem „Aktionsprogramm für Kinder und Jugendliche – Aufholen nach Corona“ soll möglichen Auswirkungen dieser Einschränkungen entgegengewirkt werden. Im Rahmen dieses Aktionsprogramms wurde auch ein Projekt an der kommunalen Kindertagesstätte „Erlebnisland“ in Gorxheimertal gefördert: eine Aufführung des „TriTra-Puppentheaters“ in der Kita.