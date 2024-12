Wie Inklusion in der Kita Erlebnisland in Gorxheimertal funktioniert

Es herrscht reges Treiben an diesem Morgen in der kommunalen Kindertagesstätte Erlebnisland in Gorxheimertal. Während einige Mädchen und Jungen noch frühstücken, sind andere bereits fleißig am Spielen. Da wird getobt, gebaut, gebastelt: Kindergartenalltag in der fünfgruppigen Einrichtung, die 102 Betreuungsplätze für Kinder vom ersten Lebensjahr bis zur Einschulung bietet. 18 Fachkräfte arbeiten hier, dazu eine Hauswirtschafterin, eine Studierende, eine PIA-Kraft (praxisorientierte Ausbildung) und ab Februar zwei Bundesfreiwilligendienstleistende.