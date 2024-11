Wie Inklusion in Hessens Kitas gelebt wird

Kassel/Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - In ihre früheren Kitas sind Ayman und Adam nicht gerne gegangen. Ihre Söhne hätten morgens geweint, berichten die Mütter Muhin Abdi und Abeer Dalb. Die beiden Sechsjährigen mit Mehrfachbeeinträchtigungen seien überfordert gewesen und hätten sich in den großen Gruppen der Kitas nicht wohlgefühlt. «Jetzt freut sich mein Sohn jeden Morgen und möchte am liebsten gar nicht wieder nach Hause», sagt Dalb. Ayman und Adam besuchen seit einem Jahr die Kita Nordshausen in Kassel und sind dort Teil einer inklusiven Kleingruppe.