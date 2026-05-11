Blaulicht-Ticker

Wald-Michelbach: Rauch und Funkenflug aus dem Kamin

Um 18.10 Uhr wird die Wald-Michelbacher Feuerwehr in die Straße „Am Wetzel“ gerufen.

Zu einem Kaminbrand wurde die Wald-Michelbacher Feuerwehr kurz nach 18 Uhr gerufen. Foto: Adobe Stock
Zu einem Kaminbrand wurde die Wald-Michelbacher Feuerwehr kurz nach 18 Uhr gerufen.
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