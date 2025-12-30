Wann die Weihnachtsbäume im Odenwald eingesammelt werden
Auch im Januar 2026 kümmern sich die Jugendfeuerwehren um die Abholung der ausgedienten Weihnachtsbäume. Wo, wann und was es zu beachten gibt.
Odenwald. Die Weihnachtszeit nähert sich dem Ende und der Christbaum verschwindet aus den Wohnzimmern. Wie in den vergangenen Jahren kümmern sich die Jugendfeuerwehren um die Abholung der ausgedienten Weihnachtsbäume. Die Bäume sollten vollständig abgeschmückt und gut sichtbar am Straßenrand bereitgestellt werden. Die Wehren bitten darum, die Spenden nicht am Baum zu befestigen. Die Erlöse kommen jeweils der Jugendarbeit der Jugendfeuerwehren zugute.
Am 10. Januar sind die Jugendfeuerwehren ab 9 Uhr morgens im Einsatz und sammeln die ausgedienten Bäume ein.
Affolterbach
Die Jugendfeuerwehr Affolterbach sammelt Christbäume in Affolterbach und Kocherbach ein. Hier werden die Spenden persönlich entgegengenommen.
Fürth
Die Jugendfeuerwehren der Gemeinde Fürth führen ihre jährliche Sammelaktion im gesamten Gemeindegebiet durch. Die Bevölkerung wird gebeten, die Bäume gut sichtbar an der Straße bereitzulegen.
Mörlenbach
In der Gemeinde Mörlenbach holt die Jugendfeuerwehr die ausgedienten Weihnachtsbäume direkt vor der Haustür ab. Auch hier wird um eine freiwillige Spende gebeten, mit der die Jugendarbeit unterstützt wird.
Rimbach
In der gesamten Großgemeinde Rimbach sammelt die Jugendfeuerwehr die Weihnachtsbäume ein. Die Jugendlichen klingeln an den Haustüren und sammeln die Spenden persönlich ein.
Wald-Michelbach
Die Jugendfeuerwehr Wald-Michelbach übernimmt ebenfalls die Abholung der ausgedienten Weihnachtsbäume in den Ortschaften Hartenrod, Neustadt, Seckenrain Straßburg, Binzig und Wald-Michelbach. Hier ist eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich. Bei einer Anmeldung per Mail bitte Name, Vorname, Adresse und Anzahl der Bäume angeben.
Telefon: 06207 2031945
E-Mail: christbaumaktion@wamibafire.de