Jugendfeuerwehr

Hirschberg: Wann die Weihnachtsbäume eingesammelt werden

Wer seinen Christbaum in Hirschberg loswerden will, kann auf die Jugendfeuerwehr zählen. Um Spenden wird gebeten – was dabei zu beachten ist.

Weihnachten ist um und die Christbäume sollen raus - wann und wo die Feuerwehr sie in Hirschberg einsammelt. (Symbolfoto) Foto: Simon Hofmann
Weihnachten ist um und die Christbäume sollen raus - wann und wo die Feuerwehr sie in Hirschberg einsammelt. (Symbolfoto)

Hirschberg. Auch in diesem Jahr sammelt die Jugendfeuerwehr Hirschberg wieder die ausgedienten Christbäume ein. Am Samstag, 10. Januar, geht es um 10 Uhr geht am Hilfeleistungszentrum los in Richtung der beiden Ortsteile. „Dazu müssen die Bäume gut sichtbar und ohne Weihnachtsschmuck an die Straße gestellt werden. Dort werden sie von der Jugendfeuerwehr abgeholt und auf die Anhänger geladen“, schreiben die Verantwortlichen.

Die Bäume werden daraufhin für die AVR gesammelt. Die Jugendfeuerwehr Hirschberg bittet dabei um Spenden für die Abholung des Baumes. Die „Baum-Besitzer“ werden gebeten, einen Zettel mit ihrem Namen und ihrer Adresse an den Baum. Vordrucke können dafür auch im Rathaus in Leutershausen abgeholt werden. Außerdem schreibt die Wehr: „Bitte hängen Sie keine Spenden an den Baum, da in den vergangenen Jahren so Spenden gestohlen wurden.“

