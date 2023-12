Was wünschen sich die Rimbacher für ihre Gemeinde?

„Zu wenig Kneipen“ – diese Kritik lässt keinen Interpretationsspielraum; in drei Wörtern zusammengefasst drückt sie das aus, was ein Rimbacher an seinem Heimatort verbesserungswürdig findet. Die Forderung ist auf einen kleinen Zettel geschrieben und an eine Pinnwand geheftet. „Versorgung“ steht darüber, und daneben sind noch weitere Stellwände mit wichtigen Anliegen.