Rimbach. Es herrscht reger Betrieb am Ende der Rimbacher Bismarckstraße am Donnerstagmorgen. Baufahrzeuge fahren umher, eine Taube flattert erschrocken davon, der Wind weht durch die umliegenden Wiesen. Die Erschließungsarbeiten des rund 8.500 Quadratmeter großen Areals am Ende der Sackgasse sind in vollem Gange.