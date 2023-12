Weihnachtskonzert an der EBS punktet mit Vielseitigkeit

Musikgruppen: Blasorchester Jahrgänge sieben bis zehn (Leitung Friederike Kempe) Klasse fünf und sechs (Leitung Claudia Spangenberg) Bläserkasse sechs (Leitung Friederike Kempe) Schulband „School of Rock“ (Leitung Thorsten Diehm)

Die stellvertretende Schulleiterin Marina Köhler wies bei ihren Grußworten auf das große Angebot an Musik und Theater bei dem nicht klassischen Weihnachtskonzert hin. Die Mitwirkenden hatten ein Angebot des hessischen Kultusministeriums für Musikprojekte aufgenommen und sich dafür entschieden, ein Musical aufzuführen.

Den Abend eröffnete das Blasorchester der siebten bis zehnten Klassen unter der Leitung von Friederike Kempe mit der „Liberty Bell Ouvertüre“ und „Beauty and the Beast“.

Wichtig ist, Gesicht zu zeigen

In dem Stück wird bei einer Religionsstunde die Handlung aus der Bibel in der heutigen Zeit nachgestellt. In der Szene wird ein Mensch aus dem Ausland trotz dessen Aufenthaltsgenehmigung von einer Gruppe angepöbelt. Sie schubsen und prügeln ihn, werfen ihn zu Boden und verhöhnen ihn.