Start der Sanierung der Wald-Michelbacher Ortsdurchfahrt in diesem Jahr fraglich

Wald-Michelbach. Ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange starrten die Wald-Michelbacher Gemeindevertreter in den vergangenen Monaten auf die Straßenbaubehörde Hessen Mobil. Denn die wollte eigentlich, so der Stand im vergangenen Jahr, ab Mitte dieses Jahres die Ortsdurchfahrt durch die Kerngemeinde mit Ludwig- und Neckarstraße auf über drei Kilometern komplett erneuern. Aber ein Start noch in diesem Jahr gestaltet sich aktuell eher unwahrscheinlich.