Bild
Fürth

Wie der Irische Abend im Fürth gelaufen ist

KjG und die Folkband "Garden of Delight" nehmen die Besucher im Jugendheim mit auf die "Grüne Insel"

Beim Irischen Abend in Fürth nahmen die KjG und die Folkgruppe "Garden of Delight" die Besucher mit auf die "Grüne Insel". Foto: Fritz Kopetzky
Beim Irischen Abend in Fürth nahmen die KjG und die Folkgruppe "Garden of Delight" die Besucher mit auf die "Grüne Insel".
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Irish-Folk-Feuerwerk in Fürth: Fiddler’s Green rockt die „Alm“
Festival-Auftakt

Irish-Folk-Feuerwerk in Fürth: Fiddler’s Green rockt die „Alm“

Steinbachwiesen-Festival trotzt dem Regen – mit Indoor-Konzert voller Energie, Speedfolk und irischem Lebensgefühl.

04.08.2025

Musik und Bier von der Grünen Insel in Fürth
Fürth

Musik und Bier von der Grünen Insel in Fürth

250 Besucher kommen zum traditionellen irischen Abend ins katholische Jugendheim. Zweimal muss die Polizei anrücken.

05.11.2023

Tierhaltung

Irische Landwirte geraten wegen Klimazielen unter Druck

Grüne Felder mit großen Kuhherden gehören zu den typischen Bildern in Irland. Entsprechend einflussreich sind die Landwirte auf der Grünen Insel. Doch nun erleiden sie erneut einen Rückschlag.

18.09.2023

Was man zum Open-Air-Kino in Fürth wissen muss
Open-Air-Kino

Was man zum Open-Air-Kino in Fürth wissen muss

Die Veranstaltung der KJG Fürth und des Modernen Theaters Weinheim in Fahrenbach startet am Mittwoch. Welche Filme bis Sonntag gezeigt werden und warum es sich lohnt, zum Auftakt in Pink zu kommen.

06.09.2023

Der halb-irische Odenwälder
Hopping Holger
Kommentar

Der halb-irische Odenwälder

Holger Giebel aus Fürth berichtet aus Australien von der Fußball-WM der Frauen. Für ein Spiel der Green-Ladies fliegt unser Groundhopper auch schon mal quer durchs Land.

28.07.2023