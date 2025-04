Wie geht es weiter mit dem Freibad Birkenau?

Birkenau. Wenn sich die Birkenauer Gemeindevertretung am Dienstag, 22. April, 20 Uhr zu ihrer nächsten Sitzung trifft, werden sich die Mandatsträger mit wichtigen Themen befassen. Unter anderem stehen die Sanierungsarbeiten am Regenüberlaufbecken an der Einmündung zur Innerörtlichen Gemeindestraße (IöG) oder auch der Neubau einer Kindertagesstätte auf der Tagesordnung. Genauso wichtig wie die Kita ist vielen Birkenauern der Zustand des Freibads. Bei der nächsten Sitzung wird sich die Gemeindevertretung daher mit dem Gesamtkonzept der Einrichtung beschäftigen.