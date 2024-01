Soll man die Namen der Rimbacher Täter nennen?

„Während sich in zahlreichen anderen Fällen diese sogenannte Judenaktion auf Demolierungen von Wohnungseinrichtungen und dergleichen beschränkte, wurden hier in Rimbach die Juden teilweise in ganz unmenschlicher Weise gequält und misshandelt.“ So ist es in einem Urteil des Landgerichts Darmstadt zu lesen, das am 6. Januar 1947 erging – in einer Zeit, in der, die Verantwortlichen der Pogrome zur Rechenschaft gezogen wurden. Günther Röpert und Eberhard Bickel haben es ausfindig gemacht.

Die beiden haben zusammen mit einigen Mitstreitern im vergangenen Jahr die Initiative „Erinnern – Gegen das Vergessen“ gegründet und mit den Recherchen zum letzten, tragischen Kapitel der jüdischen Gemeinde Rimbachs begonnen. In den hessischen Landesarchiven von Darmstadt und Wiesbaden wurden sie fündig, knieten sich tagelang in die Arbeit und durchforsteten schätzungsweise anderthalb Meter Aktenkartons. Darin fanden sich auch Niederschriften aus Verhandlungen gegen die Täter von damals, die Verantwortlichen an den Misshandlungen vom 9. November 1938.

Über die Opfer und was ihnen angetan wurde, ist einiges nachzulesen in Wolfgang Gebhardts Buch „Die Geschichte der Rimbacher Juden“, das die Gemeinde 2021 neu auflegte. Doch die Initiative geht in ihrer Arbeit noch einen Schritt weiter; dieser Tage wird unter den Mitgliedern diskutiert, ob es nicht an der Zeit wäre, nun auch die Namen der Täter zu nennen.

Sperrfristen aufgehoben

Es ist ein heikles Thema, selbst jetzt, mehr als 85 Jahre nach den Ereignissen. „Jeder Bürger hat das Recht, sich über die historischen Ereignisse und die beteiligten Personen zu informieren“, heißt es dazu programmatisch in einem Papier, das die Initiative erstellt hat und das fortfährt: „Mittlerweile sind alle Sperrfristen der Dokumente in den Archiven aufgehoben.“

Doch erklärt Bickel, dass es dazu unterschiedliche Ansichten gebe. „Wir wollen keine Schuldigen finden, es geht um einen präventiven Charakter“, ist etwa die Meinung von Gerhard Janske, der auf die aktuellen Ereignisse rund um die Aufdeckung rechtsradikaler „Remigrations“-Pläne verweist und bemerkt: „Das fängt an mit der Diffamierung von Menschengruppen und geht weiter bis zu einer Entgrenzung in Bezug auf Ethik und Menschlichkeit.“ Wie es in Rimbach passierte, als Menschen geprügelt und grausam gequält wurden.

Janske und seine Mitstreiter fragen sich, wie es geschehen konnte, dass sich „ehrbare“ christliche Bürger am Eigentum ihrer jüdischen Mitbürger vergreifen konnten. Eine der vier Zeitzeuginnen, die die Gruppe interviewt hat, erinnerte sich an Frauen, die kurz nach den Pogromen in neuen Kleidern durch den Ort spazierten, die sie sich normalerweise nicht hätten leisten können.

In einem Punkt sind sich alle Mitglieder einig: Dass die Enkel und Urenkel der einstigen Täter nicht für das, was ihre Vorfahren getan haben, verantwortlich gemacht werden dürfen. Gleichwohl werde oft argumentiert, man könne die Täternamen nicht nennen, weil das die Familien belaste. Und dass die Namen vor Ort sowieso jeder kenne.

„Unsere Initiative will niemanden anklagen“, heißt es in dem Papier: „Wir wollen jedoch, dass die ehemalige jüdische Gemeinde nicht vergessen wird.“ Weder deren liberale Geisteshaltung noch deren Beiträge zur Entwicklung Rimbachs. Wie Rudolf Hamburger , 15 Jahre Gemeindevertreter, oder viele Juden, die zur Gründung der „höheren Bürgerschule“ beitrugen, der heutigen Martin-Luther-Schule.

Jüdisches Eigentum

Röpert betont: „Unser Hauptmotiv ist die Versöhnung. Aber ich habe den Eindruck, dass das bisher noch nicht geschehen ist.“ Er zitiert den früheren Bürgermeister Erich Nauth, der 1988 sagte, „dass die Schuld jener Zeit ihre bindende Macht behält, wenn wir sie verschweigen oder verdrängen.“

Bei ihrer Suche in den Archiven stießen die Aktiven auch noch auf eine andere Tatsache, die sie verblüffte: Dass nämlich das heutige Rathaus auf Grund und Boden steht, der im Eigentum zweier jüdischer Familien stand.

Foto: Fritz Kopetzky Der Plan verdeutlicht die Lage des Davidschen Grundstücks und der einstigen Ölfabrik.

Röpert zitiert eine Tafel, die an der Rathaustreppe angebracht ist und auf der es heißt: „1940 erwarb die Gemeinde wegen der zunehmenden Dienstgeschäfte ein benachbartes Wohnhaus.“ Das sei ihm zu unkonkret, sagt er und zeigt die Kopie eines alten Plans, auf dem das mittlerweile abgerissene Haus von Cilly Oppenheimer verzeichnet ist. Auf einem alten Foto ist es noch zu sehen, dahinter der Turm der einstigen Ölfabrik. Sie gehörte Oppenheimers Schwager David David, den man im Ort wegen seines Berufs den „Öljuden“ nannte. Am 20. April 1940 wurde Cilly Oppenheimer deportiert; am 10. August 1942 wurde sie in Auschwitz umgebracht.

Johanna und David David kamen am 25. März 1942 im polnischen KZ Lublin ums Leben. Röpert lässt das kurz sacken und betont dann: „Der Bürgermeister, der Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung sollten hierzu Stellung beziehen.“ Die Initiative fordert, dass die jetzige Infotafel ersetzt wird durch ein Schild, das diesen Zusammenhängen Rechnung trägt. Lange wird die Gruppe übrigens nicht mehr „Initiative“ heißen; nach Ostern wollen die Mitglieder einen Verein gründen, teilt Bickel mit.

„Eine Nazihochburg“

Zurück zu den Archiv-Recherchen: Die Gruppe scannte mehr als 500 Dokumente ein; darin waren drei Prozessakten enthalten. Einmal ging es um die Misshandlung von Juden, einmal um die Zerstörung der Synagoge und einmal um den Prozess gegen den ehemaligen Ortsgruppenleiter, dessen Nachname Trautmann war. Außerdem fand die Gruppe Niederschriften eines Spruchkammerverfahrens gegen den einstigen Bürgermeister Ludwig Spilger sowie Gnadengesuche von Täter-Angehörigen. Was die Debatte um die Nennung der Namen angeht, ist Röperts Ansicht klar: „Dieses Rücksichtnehmen auf die Täter führt dazu, dass man sich nicht an die Opfer erinnert. Aber wir wollen Fakten darstellen, nicht anklagen.“

Und schließlich haben die Rechercheure noch Zahlen herausgefunden: 1933 lebten noch etwa 83 Juden vor Ort; bis zum 9. November 1938 kamen zwei Menschen im KZ um, nämlich Gustav und Salomon Westheimer. 44 Juden gelang die Flucht. Zur Zeit der Pogromnacht waren noch 36 Juden in Rimbach, 23 kamen danach um. Eine Zeitzeugin blickt auf die Stimmung damals zurück: „Rimbach war eine Nazihochburg.“

Das will die Initiative

Die Initiative „Erinnern – Gegen das Vergessen“ hat verschiedene Anregungen und Forderungen, die das Gedenken an die einstigen jüdischen Rimbacher und ihre Gemeinde betreffen.

So soll die Fläche hinterm Rathaus in Erinnerung an ihre einstigen Eigentümer den Namen „Johanna und David David-Platz“ erhalten. Neue Straßen sollten die Namen ehemaliger jüdischer Mitbürger erhalten.

Vor den einstigen Wohnhäusern der Rimbacher Juden sollen Stolpersteine verlegt werden, ein Kunstprojekt von Gunter Demnig, bei dem die Namen, Geburts- und Sterbedaten der Menschen auf kleinen Messingplatten im Pflaster verlegt werden.

Zur 90. Wiederkehr des Pogrom-Datums 2028 soll es eine Erinnerungswoche geben mit Aktionen an den Schulen, einer Ergänzung der „Geo-Naturpark“-Tafeln und einem Buch, in dem die bis dahin gesammelten Erkenntnisse zur Geschichte festgehalten sind. Die Initiative will sich am Gedenken beteiligen.

Nach dem Vorbild der Tafeln für die gefallenen Soldaten soll es eine vergleichbare Tafel für die Rimbacher Juden geben.

Nachfahren dieser Menschen sollten immer Ehrengäste in Rimbach sein.