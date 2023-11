Kein Platz für Antisemitismus in Rimbach

Es sind zwölf Namen, gesprochen in das Schweigen, das sich im Hof der Martin-Luther-Schule ausbreitet. Als Bürgermeister Holger Schmitt die Familiennamen der einstigen jüdischen Bürger Rimbachs verliest, lässt er sie in der darauf folgenden Stille nachklingen – sie werden nicht mehr genannt, seit ihre Träger verschwunden sind aus dem Ort, manche ins sichere Ausland, manche in den Tod der Konzentrationslager.