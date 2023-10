Wie soll die Sanierung der Kirchstraße finanziert werden?

Wer hat was wann gesagt – und wie war der genaue Wortlaut? Der Finanzierungsschlüssel für die Sanierung der Kirchstraße in Unter-Schönmattenwag beschäftigte die Gemeindevertretung in ihrer vergangenen Sitzung. Ralf Freudl und Bürgermeister Dr. Sascha Weber hatten unterschiedliche Aussagen während des Informationsprozesses im Gedächtnis.