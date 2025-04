Wieder neuer Pächter für die „Kreuzgass“ in Wald-Michelbach gesucht

Wald-Michelbach. In der traditionsreichen Gaststätte „Zur Kreuzgass“ “ im Zentrum der Kerngemeinde Wald-Michelbach steht ein Neuanfang bevor. Das schreibt die Zukunftsoffensive Überwald (ZKÜ) in einer Pressemitteilung. „Noch ist der Betrieb bis Ende April geöffnet“, so die ZKÜ. Doch der bisherige Pächter Nicolae Mihu, der das Lokal Anfang 2024 übernommen hatte, beendet Ende April dieses Jahres seine Tätigkeit. Damit kommt es zu einer Neuverpachtung des Hauses, das der Gemeinde Wald-Michelbach gehört.