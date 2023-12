Zwei junge Kater auf Heimatsuche

Eine geeignete Umgebung

Inzwischen hätten sich die beiden zu zutraulichen Katern entwickelt, vor allem David sei Menschen sehr zugewandt, schreibt die TSI: „Manchmal sind die beiden noch etwas schreckhaft in Bezug auf unbekannte oder sehr laute Geräusche. Das ist vermutlich auch der Grund, warum ihnen kleine beziehungsweise sehr lebhafte Kinder nicht geheuer sind.“ Hunde haben sie bisher nicht kennengelernt. Da sie sehr aneinanderhängen, werden die Kater nur gemeinsam vermittelt. Am liebsten in eine Familie, die in einer katzengeeigneten Umgebung wohnt, damit die kleinen Tiger nach Kastration und Eingewöhnung draußen herumstromern können.