Zwischen Blüten und Tierbabys: Frühlingserwachen im Erlenbacher Bergtierpark

Erlenbach. Es ist Frühling im Erlenbacher Bergtierpark. „Sträucher und Gehölze zeigen ihr frisches Grün und die hohen alten Kirschbäume leuchten hell im Weiß ihrer Blüten“, beschreibt der Vorsitzende des Freundeskreises, Ekkehard Bahlo, die Szenerie. Begleitet von vielfältigem Vogelgesang, erwartet die Besucher reichlich neues Leben bei ihrem Gang durch den Park. „Zahlreiche Lämmchen und quirlige Zicklein wurden von Schafen und Ziegen geboren“, berichtet Bahlo. Wie sie haben auch die Mufflons für Nachwuchs gesorgt, und so springen gegenwärtig sieben Lämmer in ihrer Herde herum. Ebenfalls größer geworden ist die Familie der großen nordafrikanischen Wildschafe, der Mähnenspringer. In ihrem Gehege sieht man zwei muntere Junge ihre Mutter beim Grasen begleiten. Bei den Zwergeseln ist kürzlich ein anmutiges Stutfohlen zur Welt gekommen. Es legt nach jedem Aufenthalt draußen gern eine kurze Ruhepause im Stall ein. Etwas Geduld ist also gefragt, wenn man das Eselchen nicht gleich zu Gesicht bekommt.