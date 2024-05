Anna Sophie Born aus Weinheim gewinnt „Theo“-Schreibwettbewerb

Sie hatte den Text nicht für den Berlin-Brandenburgischen Preis für Junge Literatur „Theo“ geschrieben – und gewann ihn trotzdem. Das Schreiben ist aus Anna Sophie Borns Leben nicht mehr wegzudenken. Trotz ihres Psychologiestudiums in Konstanz nimmt die Weinheimerin regelmäßig an Schreibwettbewerben teil. „Ich habe eine Liste in meinem Handy“, sagt sie.