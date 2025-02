ARD-Wetterfrau Claudia Kleinert: Müssen uns auf Extreme einstellen

Weinheim. Im Rahmen ihres Neujahrsempfangs vergab die Volksbank Kurpfalz zusammen mit dem ZEW (Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) Mannheim die diesjährigen Wissenschaftspreise. Zahlreiche Gäste nahmen in der Stadthalle an der feierlichen Verleihung der Auszeichnungen teil, die in diesem Jahr Maren Ehrgott für ihre Masterarbeit und Dr. Cäcilia Lipowski für ihre Dissertation erhielten.