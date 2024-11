Autobahnkreuz Weinheim überschwemmt: Wen trifft die Schuld?

Normalerweise erfüllt der Landgrabenverband Weschnitz seine Aufgaben eher im Hintergrund. Die Zweckvereinigung, der Weinheim, Hirschberg und Heddesheim angehören, kümmert sich um das rund 15 Kilometer lange Landgrabensystem in der Ebene der drei Kommunen, über das eine Überflutung landwirtschaftlicher Flächen vermieden werden soll. Das funktionierte in den Jahren der Trockenheit einwandfrei, doch das zurückliegende Jahr war sehr niederschlagsreich und hatte am 8. Oktober zumindest ein Starkregenereignis, das die Autobahn 659 und die Zufahrt auf die A 5 am Weinheimer Kreuz teilweise bis zu 30 Zentimeter unter Wasser setzte. Der Verband ist auf Lösungssuche, um solch ein Ereignis in der Zukunft zu verhindern. Thema war dies in der jüngsten Verbandssitzung, die im Weinheimer Rathaus stattfand.