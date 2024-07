Weinheimer Baustellen auf der B3 lösen sich ab

Die gute Nachricht zuerst: Die Bauarbeiten an der Kreuzung B3/Friedrichstraße finden bald ein Ende. Am Freitag sollen die Asphaltarbeiten abgeschlossen werden, dann muss die Straßendecke aushärten, erklärt die Stadt Weinheim in einer Pressemitteilung. Geplant sei, die B3-Durchfahrt am Montag, 29. Juli, auch in südlicher Richtung wieder freizugeben. Die Bauarbeiten fanden statt, da ein Kabelschacht instand gesetzt werden musste.