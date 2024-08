Weniger Parkplätze: Anwohner der Weinheimer Nordstadt sind sauer

Erst hatten Bauarbeiten auf der B 3 in Weinheim auf Höhe der Annastraße die Verkehrsteilnehmer ausgebremst, jetzt gibt es erneut eine Baustelle auf der Bergstraße. Weil die 80 Jahre alte Kanalisation im Nibelungenviertel erneuert werden muss, wurde großflächig abgesperrt. Die Bauarbeiten haben in dieser Woche zunächst an der Einmündung der Gernotstraße auf die B 3 begonnen, wo der Kanal dann an den Hauptkanal unter der Bundesstraße angeschlossen wird.