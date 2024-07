Bäckermeisterin Annick eröffnet Laden in der Weinheimer Bahnhofstraße

Das Pop-up-Wochenende vor fast genau einem Jahr war nur ein kleiner Vorgeschmack – im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt wird für die junge Bäckermeisterin Annick Hermes-Brehm aus dem „Projekt“ ein langfristiges Engagement. Und das mitten in Weinheim, in der Bahnhofstraße 14. In dem kleinen Ladenlokal – etwas zurückversetzt hinter einer mächtigen Zeder – erinnert noch nichts daran, dass es hier bald nach frischen Backwaren duftet. Vor allem nach Sauerteig, denn das ist die Leidenschaft von Annick Hermes-Brehm und ihrem Mann Marvin Hermes.