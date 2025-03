Brandserie in Weinheim: Feuerteufel am Werk?

Treibt ein Feuerteufel sein Unwesen in Weinheim? Am Donnerstag war bereits die vierte Nacht in Folge, in der die Feuerwehr zu brennenden Müllcontainern, Sperrmüllhaufen und Co. ausrücken musste. Zuletzt in der Nacht auf Donnerstag im Suezkanalweg. Das Polizeipräsidium Mannheim hält sich auf Anfrage bedeckt, erklärt aber, dass ein möglicher Zusammenhang der Vorfälle Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist.