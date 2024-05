Chemikalie PFAS in Weinheim nachgewiesen

In Weinheim wurden auf zwei Arealen Verunreinigungen mit der Chemikalie PFAS nachgewiesen. Das erklärte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montagnachmittag per Pressemitteilung. Gleichzeitig betont die Verwaltung, dass es keine akute Gefahr für die Bevölkerung gebe.

Die betroffenen Grundstücke

Festgestellt worden sei die Chemikalie zum einen auf dem Grundstück der ehemaligen Kreispflege an der Viernheimer Straße, wo derzeit ein Wohnquartier entsteht. Zum anderen wurde PFAS an den Weschnitzdämmen nachgewiesen. Genauer im Bereich zwischen der Einmündung des Grundelbachs (oberhalb des Verteilerwehrs) und der B 38.

Kontamination im Zusammenhang mit Großbrand?

Auf Anfrage erklärte Landratsamtssprecherin Silke Hartmann, dass die Verunreinigung auf der Baustelle an der Viernheimer Straße durch den Bauherrn festgestellt worden ist. „Der Bodenaushub wurde bereits abgefahren und fachgerecht entsorgt“, so Hartmann. Eine 60 Zentimeter hohe Tragschicht mit Mutterboden soll die Situation endgültig entschärfen. Was die Ursache anbelangt, vermutet das Landratsamt, dass es im Rahmen des Großbrands im Jahr 2012 auf dem ehemaligen GRN-Gelände zur Kontamination gekommen sein könnte. Denn PFAS findet sich unter anderem in Feuerlöschmitteln wieder. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch Spekulation.

Intensität der Belastung nimmt in der Tiefe ab

Das Gelände umfasst eine Fläche von insgesamt rund 40.000 Quadratmetern südlich der Viernheimer Straße und etwa 5500 Quadratmetern nördlich der Viernheimer Straße – insgesamt also circa 45.500 Quadratmeter. PFAS wurden auf allen Flächen im Rahmen von Schürfen und Rammkernsondierungen nachgewiesen, wobei die Intensität der Belastung mit zunehmender Tiefe abnimmt.

Unklare Lage im Bereich der Weschnitz

Unklarer sei die Lage im Bereich der Weschnitz. Wie es dort zur Verunreinigung gekommen ist, darüber gebe es keine gesicherten Erkenntnisse. Die Chemikalie sei bei Baugrunderkundungen für ein Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt gefunden worden. Zuständig ist hier das Regierungspräsidium Karlsruhe. Eine Auskunft zum gemessenen Belastungswert an dieser Stelle war am Montag nicht zu erhalten.

Bodenuntersuchungen sind geplant

Um das Ausmaß der Verunreinigung erfassen zu können, werden in nächster Zeit Bodenuntersuchungen vorgenommen. Wie Sprecherin Hartmann erklärt, soll ein Kataster im Bereich des Weschnitzdamms erstellt werden. Landrat Stefan Dallinger erläutert: „Wir arbeiten in dieser Angelegenheit eng mit den Fachbehörden, der Stadt Weinheim und dem Regierungspräsidium Karlsruhe zusammen. Allen Beteiligten ist an einer raschen Ursachenforschung gelegen.“ Ein mit dem Thema PFAS erfahrenes Ingenieurbüro werde die Beprobungen durchführen und die Ergebnisse zeitnah analysieren und bewerten. „Wenn uns die Ergebnisse vorliegen, werden wir die Öffentlichkeit über die nächsten Schritte und weitere Maßnahmen informieren – wir möchten so transparent wie möglich sein“, so Dallinger weiter. Und Oberbürgermeister Manuel Just: „Am Ende des Tages ist es das Wichtigste, eine Gefährdung unserer Bevölkerung auszuschließen. Das wird die Maxime unseres Handelns sein.“

Keine Gefahr durch das Trinkwasser

Eine Sorge kann jetzt schon genommen werden: Eine Gefahr durch das Trinkwasser kann ausgeschlossen werden. Weinheim bezieht dieses vom Wasserwerk in Hemsbach. Dort wird das Grundwasser aus 60 bis 100 Meter Tiefe gefördert, wo es gut geschützt unter einer dicken Tonschicht liegt, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Alexander Skrobuszynski in der Vergangenheit ausführte. „Es ist mehr als 500 Jahre alt und garantiert frei von PFAS“, so Skrobuszynski. Überhaupt glaubt das Landratsamt nach eigenen Angaben zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass von einer akuten Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung auszugehen ist.