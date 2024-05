Nachdem am Montag bekannt wurde, dass die Ewigkeitschemikalie PFAS in zwei Bereichen in Weinheim nachgewiesen wurde, nennt das Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe weitere Details. Auf Anfrage teilt das RP das gemessene Maß an Verunreinigung an der Alten und Neuen Weschnitz mit. Es wurden Werte von 100 bis 3500 Nanogramm pro Liter im Boden festgestellt. Aber was sagen diese Zahlen aus? Und besteht eine Gefahr für die Bürger?

Zunächst: Wie kam es dazu, dass die PFAS entdeckt wurden?

Der Gemeinderat gab im November grünes Licht für eine Beteiligung der Stadt Weinheim bei einem Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt mit dem RP. Das Vorhaben findet auf einem Gebiet statt, das sich von der Einmündung des Grundelbachs oberhalb des Verteilerwehrs bis zur Querung der B 38 erstreckt. Im Rahmen des Projekts fanden nun erste Baugrunderkundungen statt. Wie Sprecherin Irene Feilhauer erklärt, hat das RP im Rahmen dieser Untersuchungen auch eine Analyse nach PFAS durchführen lassen. Dabei wurden an mehreren Stellen perfluorierte Sulfonsäuren (PFOS) gefunden. Diese stellen eine der bekanntesten chemischen Verbindungen aus der Gruppe der per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) dar.

Wie sahen diese Untersuchungen aus?

„Insgesamt“, so Feilhauer weiter, „wurden 72 Erkundungsbohrungen durchgeführt.“ Dabei sind jeweils im Abstand von circa 100 Metern Proben an den Dammseiten gesammelt worden. Erde ist vom Oberboden bis in eine Tiefe von circa drei Metern entnommen worden. „Dabei wurden rund 300 Einzelproben zu 40 Mischproben für die chemische Analyse vereinigt“, erläutert die RP-Sprecherin.

Was waren die Ergebnisse, die dabei zutage traten?

„Die größten Belastungen wurden im Oberboden im Bereich der Neuen Weschnitz festgestellt“, erklärt Feilhauer. „Tendenziell nehmen die Belastungen in größerer Entnahmetiefe ab.“ An der Alten Weschnitz seien deutlich geringere Werte als an der Neuen Weschnitz nachgewiesen worden. So wies der Oberboden am Damm der Neuen Weschnitz Werte von bis zu 3500 Nanogramm PFOS pro Liter auf. In einer Tiefe von einem Meter waren es bis zu 3300 Nanogramm pro Liter, in der Tiefe von einem bis drei Metern bis zu 3200 Nanogramm pro Liter. Im Oberboden am Damm der Alten Weschnitz wurden PFOS-Werte von bis zu 600 Nanogramm pro Liter gefunden. Bis zu einer Tiefe von einem Meter wurden bis zu 700 Nanogramm pro Liter und in einer Tiefe von einem bis drei Metern bis zu 100 Nanogramm pro Liter nachgewiesen.

Welche Aussagekraft haben diese Zahlen?

Diese Frage ist schwierig zu beantworten – die Bandbreite von Belastungswerten ist groß. Der Spitzenwert von 3500 Nanogramm ist deutlich höher als die meisten Werte, die bislang in Deutschland festgestellt wurden.

Eine Recherche von NDR, ARD und „Süddeutscher Zeitung“ führte im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass sich im Bundesgebiet insgesamt mehr als 1500 Orte befinden, die mit PFAS verschmutzt sind, darunter 300 Hotspots. Beim überwiegenden Teil der Kontaminationen handelte es sich um gemessene Werte von unter 100 Nanogramm pro Liter beziehungsweise Kilogramm. Es gibt jedoch auch zahlreiche Gebiete in Deutschland, in denen Werte von bis zu 100 000 oder sogar über 100 000 Nanogramm nachgewiesen wurden.

Ab wann ist eine PFAS-Belastung gefährlich?

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat den TWI-Wert für die Gruppe der PFOS auf 4,4 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht und Woche festgelegt. Der TWI-Wert (tolerierbare wöchentliche Aufnahme) definiert die durchschnittliche Menge eines Schadstoffes, die im Laufe eines Lebens wöchentlich verzehrt werden kann, ohne dass daraus eine gesundheitsschädliche Wirkung resultiert. Bei einem Gewicht von 85 Kilogramm wären das beispielsweise 374 Nanogramm pro Woche.

Besteht eine Gefährdung für Weinheimer Bürger?

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises gibt Entwarnung: Es gebe keine akute Gefahr für die Bevölkerung. „Eine Untersuchung des Landesgesundheitsamtes im Landkreis Rastatt, in dem großflächig PFAS im Boden von landwirtschaftlich genutzten Grundstücken gefunden wurden, hat gezeigt, dass die Aufnahme von relevanten Mengen der sehr beständigen, aber reaktionsarmen Stoffe hauptsächlich über belastetes Trinkwasser erfolgte“, erklärt Dr. Andreas Welker, Leiter des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises. „Die dortigen Untersuchungen ergaben auch, dass die Aufnahme über die Nahrung oder Erde eine untergeordnete Rolle spielte.“

Was ist mit dem Trinkwasser? Ist es kontaminiert?

Nein. Die Trinkwasserversorgung in Weinheim und Umfeld findet über das Werk in Hemsbach statt. Dort wird das Grundwasser aus einer Tiefe von 60 bis 100 Metern gefördert. Darüber liegt eine dicke Tonschicht. Das Wasser ist mehr als 500 Jahre alt. Also weitaus älter als die industriell hergestellten PFAS.

Was ist mit dem zweiten Fundort von PFAS?

Hierbei handelt es sich um das Grundstück der ehemaligen Kreispflege an der Viernheimer Straße, wo derzeit ein Wohnquartier entsteht.

Dort wurde die Kontamination durch den Bauherrn festgestellt. „Der Bodenaushub wurde bereits abgefahren und fachgerecht entsorgt“, erklärt Landratsamtssprecherin Silke Hartmann. Eine 60 Zentimeter hohe Tragschicht mit Mutterboden soll die Situation endgültig entschärfen.

Wie geht es in Weinheim jetzt weiter?

Um das Ausmaß der Verunreinigung erfassen zu können, werden in nächster Zeit weitere Untersuchungen vorgenommen.