Ewigkeitschemikalie: Etliche weitere PFAS-Funde in Weinheim

Die Ewigkeitschemikalie PFAS ist an etlichen Punkten des Weinheimer Stadtgebietes nachgewiesen worden. So das vorläufige Ergebnis einer Untersuchung, die vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Auftrag gegeben wurde. Kernstadt, Norden, Westen, Osten: Hier überall wurden bei der Entnahme von Bodenproben Kleinstmengen der PFAS-Untergruppe PFOS gefunden. Aufgrund ihrer wasser-, schmutz- und fettabweisenden Eigenschaften finden sich PFOS in Textilien, Feuerlöschmitteln und in der Elektroindustrie. Unter anderem wegen ihrer Langlebigkeit und Gesundheitsrisiken wird der Umweltschadstoff streng von der EU reglementiert und schrittweise verboten.