Corpsstudenten feiern in Weinheim

„Es ist ein bisschen wie Heimkommen“, schwärmte Patrick Largent, Vorortsprecher des Corps Stauffia, das in diesem Jahr Ausrichter der Weinheimtagung ist. Er sprach damit sicher vielen der rund 3000 Corpsstudenten aus dem Herzen, die aus ganz Deutschland angereist waren. Der Franke kommt schon zum siebten Mal zum Tagen und Feiern in die Zwei-Burgen-Stadt und hatte jetzt die Ehre, die viertägige Veranstaltung zu eröffnen – mit gehaltvollen Worten, die nicht die Tradition der Corps in den Mittelpunkt rückte, sondern deren Weltoffenheit und Toleranz.

Weltoffenheit und Toleranz

Zum Auftakt der Weinheimtagung fand auch Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just die passenden Worte: „Die bunten Uniformen, die zumindest in meinen Augen für Geschichtsbewusstsein, für Tradition, aber zugleich auch für Weltoffenheit und Toleranz stehen, gehören zu Weinheim wie Ihr Tagungsdomizil, die Wachenburg.“ Gerade in diesen Tagen, in denen gesellschaftlich vieles aus den Fugen zu geraten scheint, in denen Politiker körperliche Attacken fürchten müssen, „dürfen wir nicht versäumen, zusammenzustehen, tapfer und wehrhaft unsere demokratischen Werte gemeinsam zu verteidigen“. Diesbezüglich sieht Just in den Corpsstudenten und in ihrem Selbstverständnis einen starken Partner.