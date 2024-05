Weinheim und die Corpsstudenten - alles, was man wissen muss

Einmal pro Jahr treffen sich die Corpsstudenten in Weinheim. Sie feiern, sie trinken, sie bevölkern den Marktplatz und die Wachenburg und ziehen von dort schließlich am Samstagabend mit Fackeln von hinunter auf den Marktplatz. Was Corps überhaupt sind, woher die Studenten kommen und wer das Treffen organisiert. WNOZ beantwortet die wichtigsten Fragen.