Ab Donnerstag sind die Corps-Studenten wieder in Weinheim

Weinheim bereitet sich auf das alljährliche Treffen der Corps-Studenten der Verbindungen WSC (Weinheimer Senioren Convent) und WVAC (Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten) ab Donnerstag (9. Mai 2024) vor. Dann prägen die bunten Uniformen und Mützen wieder das Bild rund um den Marktplatz, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Der gesellschaftliche Höhepunkt des Besuchs ist der Festakt am Samstagmorgen und am Samstagabend, 11. Mai, 21.30 Uhr der Fackelzug von der Wachenburg mit öffentlichem Zapfenstreich auf dem Marktplatz. Vier Tage lang sind die Corps-Studenten in der Stadt zu Gast: Am Donnerstag empfängt Oberbürgermeister Manuel Just die Studenten im Großen Sitzungssaal des Rathauses.