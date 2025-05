Die Corpsstudenten kommen wieder nach Weinheim

Weinheim. Ab Donnerstag, 29. Mai, steht Weinheim wieder ganz im Zeichen der Jahrestagung der Corpsstudenten. Der Weinheimer Senioren Convent (WSC) und der Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten (WVAC) treffen sich dazu einmal im Jahr auf der Wachenburg. Traditionell lädt die Stadt Weinheim die Corpsstudenten am Donnerstag zu einem Empfang im Rathaus ein. Höhepunkt der Tagung ist dann der Festakt am Samstag, bei dem die Preisträger der Friedrich-von-Klinggraeff-Medaille vorgestellt werden. Am Samstagabend folgt nach Einbruch der Dunkelheit der Fackelzug von der Wachenburg auf den Marktplatz.