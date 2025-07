Hirschberger Bürgerinitiative überreicht 800 Unterschriften

Über 800 Unterschriften in 17 Tagen: Die Bürgerinitiative gegen das Neubaugebiet „Rennäcker“ in Hirschberg übergab ihre Listen an den Bürgermeister – nun prüft die Verwaltung die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens.